Приштина, Сербия, 17 октября, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти 16 октября опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеообращение к албанцам, проживающим в США. Политик призвал албанцев, имеющих американское гражданство, голосовать за Джо Байдена на предстоящих выборах в США.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

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Позиция Курти легко объяснима — представитель соперника Байдена, президента США Дональда Трампа, Ричард Гренелл приложил руку к отставке Курти с поста премьер-министра в июне 2020 года с тем, чтобы привести к власти в Приштине лояльное правительство и в сентябре 2020 года навязать Косово «абсурдное и невыгодное» для него соглашение о нормализации экономических отношений с Сербией.

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Сам Курти свою позицию объяснил тем, что «один голос за Джо Байдена — это голос за усиление общих ценностей справедливости, свободы, самоопределения и возможностей для всех, которые всегда связывали Соединенные Штаты Америки, Косово и албанскую диаспору как преданных союзников».

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При этом политик подчеркнул, что Джо Байден поддерживал вмешательство США в ситуацию в Косово ещё в 1990-е годы, во времена Косовской войны.