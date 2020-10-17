Кострома, 17 октября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Директор консалтингового центра «Грани» и «Национальной Школы Лидеров Журавли» Александр Иванов прокомментировал начало кадровых перестановок в администрации Костромской области. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал мнение, что прежде чем менять директоров департаментов, областная администрация должна посоветоваться с ведущими депутатами областной думы. Решения в непростой для области и страны период должны приниматься «совещательно», а не «волевым способом», иначе это может привести к ухудшению работы исполнительных органов государственной власти.

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«Перемены нужны, это абсолютно точно. Но делать перестановки нужно с умом: в облдуму выбрали ряд авторитетных людей, и с этим активом стоит посоветоваться. Учитывая текущую обстановку, не стоит допускать ситуации, когда людей на посты просто ставят, а они потом начинают «ломать» департаменты и их работу».

Эксперт считает, что в команде губернатора на сегодняшний день не хватает практиков. Общую ситуацию ухудшают регламентные барьеры, мешающие замам работать в полную силу.

«Что касается команды губернатора, то её нужно усиливать. Туда нужно добавлять производственников типа Брюханова (костромской промышленник, совладелец концерна «Медведь» — ИА REGNUM), Калашника (гендиректор «Костромской завод автокомпонентов», выбранный сенатором от Костромской области в Совете Федерации — ИА REGNUM). Но такие люди в областную администрацию не идут, потому что у нас люди работают для регламентов, а не наоборот. По этой же причине устают и выгорают заместители губернатора Ольга Ерёмина и Маков. Это системная ошибка, которая мешает энергичным и волевым людям принимать решения, работать в таких условиях трудно», — заключил эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Костромской области начались масштабные кадровые перестановки. Распоряжением губернатора Сергея Ситникова в четырёх департаментах региональной администрации назначены новые исполняющие обязанности.