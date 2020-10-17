Кострома, 17 октября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников назначил исполняющих обязанностей директоров ряда департаментов региональной администрации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, исполнять обязанности директора департамента здравоохранения будет Дмитрий Новиков, департамента региональной безопасности — Леонид Захаров, департамента культуры Костромской области — Марина Назина. Все они ранее занимали должности заместителей директоров. Исполнение обязанностей возложено до назначения новых руководителей ведомств.

Прежний директор департамента культуры Елена Журина уже получила новое назначение — под её руководство отдан департамент по труду и социальной защите населения. Сообщается, что срок трудового контракта Журиной определён на срок полномочий губернатора. Отметим, что Елена Журина является супругой мэра Костромы Юрия Журина.

В свою очередь, экс-директор департамента соцзащиты Аурика Дроздник с 17 октября распоряжением губернатора назначена управляющим делами администрации региона.

Кадровые перестановки в администрации Костромской области не стали неожиданностью. Эксперты полагают, что они стали следствием ряда публичных скандалов и проблем, связанных работой администрации в сложный период пандемии и выборов.

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С необходимостью замены руководителей некоторых департаментов согласен депутат Государственной Думы от Костромской области Алексей Ситников. По его мнению, экс-главе депздрава Евгению Нечаеву не хватило умения «адекватно реагировать» на запросы населения, а вот руководителя департамента социальной защиты Аурику Дроздник следовало бы оставить в должности, несмотря на скандал с выплатой президентских пособий на детей от 3 до 7 лет.

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«К директорам некоторых департаментов есть вопросы. Прежде всего, речь идёт о директоре депздрава Евгении Нечаеве. С одной стороны, он был прекрасным главврачом, когда я знал его в этом качестве, а с точки зрения директора департамента он либо растерялся, либо не осознал широты подходов к работе. Мои обращения к нему не всегда находили адекватный отклик. При высокой квалификации врачей, работе областных властей по привлечению кадров положительных сдвигов в реакции системы здравоохранения на запросы людей мы не заметили. Здесь нужен более сильный администратор, умеющий ставить задачи и адекватно реагировать на проблемы. У нас есть Ольга Шульга, вдохнувшая вторую жизнь в Костромскую областную аптечную базу. С её приходом мы забыли о проблемах лекарственного обеспечения. На мой взгляд, она органично «вписалась» бы в эту должность. Что касается руководителя департамента АПК — Сергея Иванова, он хорошо разбирается в проблемах сельского хозяйства. Возможно, что ему как руководителю не удалось собрать вокруг себя эффективную команду, что и послужило причиной появления претензий к его работе. По Аурике Дроздник на мой взгляд эхом отозвалась проблема с Центром социальных выплат, в которую пришлось вмешаться губернатору. Это говорит о том, что исполнители не справились с поставленными задачами. Но при всех издержках я дал бы ей возможность исправиться. На мой взгляд, кандидатуры, которая в условиях социальной напряжённости могла бы сходу вникнуть в проблемы региона и изменить ситуацию кардинальным образом, нет».

Губернатор Костромской области Сергей Ситников был избран на второй срок в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 15 октября Ситников официально вступил в должность. Однако присягу на верность народу и Конституции губернатор произнёс «онлайн» — накануне у него был выявлен коронавирус.