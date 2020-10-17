Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 октября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. В Лабытнанги (ЯНАО) дорожные рабочие наносили дорожную разметку прямо на снег. Данный факт зафиксировали жители ямальского города и выложили в социальную сеть «ВКонтакте» в группе «Лабытнанги Info».

Vk.com/lbtinfo Screenshot

В комментариях пользователи иронизируют, что самое время трубы из-под асфальта доставать.

В городском управлении ЖКХ оперативно отреагировали в ветке обсуждения, поблагодарив жителей Лабытнанги за бдительность.

«Подрядчику немедленно будет указано о необходимости приостановления работ. Данные работы не будут приниматься и оплачиваться», — сообщил представитель управления.