Ереван, 17 октября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Армении уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Азербайджана. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.

U.S. Air Force Беспилотник

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Три беспилотника были сбиты в воздушном пространстве Армении, еще один — в небе над Нагорным Карабахом.

«Подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Республики Армения три БПЛА противника, еще один был уничтожен в небе Арцаха», — отметила представитель ведомства Шушан Степанян.

Напомним, 27 сентября между Арменией и Азербайджаном вспыхнул конфликт в связи с территориальным спором из-за Нагорного Карабаха. Несмотря на соглашение о прекращении огня, ситуация по-прежнему остается нестабильной.