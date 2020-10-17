Берлин, 17 октября, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после выявления SARS-CoV-2 у одного из его личных охранников принял решение уйти на карантин. Об этом 17 октября сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на канцелярию главы государства.

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

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В сообщении говорится, что 64-летний политик изолировался. Первый тест на коронавирус у президента оказался отрицательным.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава, сообщил, что за минувшие сутки на территории Германии было выявлено 7334 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.

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