Донецк, 17 октября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Район села Яковлевка под Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны позиций вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 17 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

В сообщении говорится, что украинские военные, находящиеся на позициях в районе подконтрольной Украине Авдеевки, применили гранатомет (АГС).

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября в представительстве республики в СЦКК сообщили, что ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращении огня в Донецкой Народной Республике.

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