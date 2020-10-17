Париж, 17 октября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Североатлантический альянс поддерживает в борьбе с терроризмом Францию, где произошло жестокое убийство учителя истории. Об этом сообщил 17 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг на странице в соцсети Twitter.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

«Я (генсек НАТО — прим. ИА REGNUM) осуждаю ужасное нападение на учителя в Конфлан-Сент-Онорин, — написал Столтенберг. — Мои глубочайшие соболезнования его семье и французскому народу».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, находящейся неподалеку от Парижа, мужчина обезглавил учителя неподалеку от учебного заведения. Позже на территории расположенной рядом коммуны Эраньи сотрудники полиции застрелили предполагаемого злоумышленника.

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