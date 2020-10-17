Москва, 17 октября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. Список книг, которые помогут поднять настроение и справиться со стрессом, составили эксперты, опрошенные агентством ТАСС.

Александр Дейнека. Портрет девушки с книгой

Литературный критик и шеф-редактор сервиса Storytel Константин Мильчин отметил, что чтение хорошей литературы является традиционным средством спасения от стресса. Он напомнил, что Александр Пушкин в пьесе «Моцарт и Сальери» советовал перечитывать «Женитьбу Фигаро», когда приходят «чёрные мысли».

Среди более современных книг в качестве средства борьбы со стрессом Мильчин выделил «Добрые предзнаменования» Нила Геймана и Терри Прачетта, «Наши за границей» Николая Лейкина, «Заповедник» Сергея Довлатова и «Посмертные записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса.

«Если же всё очень плохо, то поможет Чарльз Буковски и его «Музыка горячей воды». Его лирическому герою всегда было еще хуже», — подытожил литературный критик.

Свой список литературы, помогающей справиться со стрессом, представила и главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева. К таким книгам она отнесла «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» Энни Бэрроуз и Мэри Шаффер, «Проект «Рози» Грэма Симсиона, «Дом, в котором горит свет» Эльчин Сафарли, «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева и «Голубую книгу» Михаила Зощенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в состоянии стресса различной степени находятся до 70% работающих граждан России.