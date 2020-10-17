Киев, 17 октября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Экспериментальный японский препарат «Фавипиравир» для лечения коронавируса в ближайшее время поступит на Украину.

Алексей Колчин ИА REGNUM В лаборатории

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Об этом в интервью государственному изданию «Укринформ» заявил посол Японии на Украине Такаши Кураи.

Дипломат подчеркнул, что «Фавипиравир» в Японии еще официально не признан лекарством от COVID-19, и препарат бесплатно предоставляют странам, которые готовы совместно проводить клинические испытания и предоставлять его результаты.

Посол отметил, что в Японии «очень рады», что правительство Украины «наконец-то» приняло официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название «Фавипиравир». Он добавил, что японская сторона была готова уже полгода назад.

«Мы сможем направить лекарство на Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии», — сказал Кураи.

Уточняется, что Украине будет предоставлено 12.200 таблеток.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсудил возможность поставок в страну российской вакцины от коронавируса. Вместе с тем президент Зеленский дал понять, что не намерен воспользоваться этими договоренностями, и подчеркнул, что Украина будет ждать вакцину от «западных партнеров».