Киев, 17 октября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Правительство Украины уже сейчас намерено готовить политиков, которые будут работать в Донбассе после его полной «деоккупации».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу N1, фрагменты из которого 16−17 октября публикуют украинские СМИ.

Резников заявил, что такая подготовка кадров — одно из амбициозных заданий его министерства. В более широком смысле речь идет о подготовке законопроекта о «переходном периоде» в Донбассе.

Чиновник сообщил, что во время недавней поездки в Хорватию и встречи в городе Вуковар понял, что главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми.

«Надо готовить заранее работников будущих администраций, мэрий, которые после деоккупации сразу придут на место и будут готовы работать. Это значит, что они уже сейчас должны быть задекларированы как администрации города, села, пока находящихся под оккупацией», — заявил украинский вице-премьер.

Он заявил, что это «простая идея», и сослался на соответствующий опыт Хорватии:

«У хорватов был мэр Вуковара, когда город был оккупирован, и затем этот мэр приехал работать в уже деоккупированный Вуковар».

ИА REGNUM напоминает, что в этом же интервью Резников рассказал о судьбе российских граждан, проживающих на территории республик Донбасса, в случае возвращения территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева.