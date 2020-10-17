Симферополь, 17 октября, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Власти Турции утратили чувство «реализма» и перспективные ориентиры в регионе, если говорят о поддержке крымских татар и статусе Крыма в духе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил 17 октября журналистам постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве, что указывает на утрату нынешними властями Турции реализма и перспективных для нее политических ориентиров в регионе», — сказал он РИА Новости.

Мурадов отметил, что только после воссоединения Крыма с Россией крымско-татарский народ обрёл свой государственный язык, получил мечети во владение и защиту от экстремистских сект.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Турции в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара разделяет позицию Киева относительно крымских татар, никогда не откажет им в поддержке и никогда не признает Крым российским.

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