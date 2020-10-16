Конфлан-Сент-Онорин, Франция, 17 октября, 2020, 00:31 — ИА Регнум. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, не раз подвергавшийся нападкам со стороны исламских экстремистов, прокомментировал зверское убийство на религиозной почве преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает Le Figaro.

Garitan Стенд Charlie Hebdo, 2012

«Экстремизм вышел на новый уровень и не остановится ни перед чем в деле запугивания жителей нашей страны. Мы выражаем всю возможную поддержку семье погибшего и его близким, а также всем преподавателям», — заявили журналисты Charlie Hebdo в своей публикации на сайте издания.

Напомним, около 17:00 (GTM+2) 16 октября мужчине отрезали голову возле одного из учебных заведений. По утверждению местных СМИ, убитый был преподавателем, а голову ему отрезал отец одного из учеников. По некоторым данным, убитый проводил уроки «свободы слова» и использовал на них карикатуры на пророка Мухаммеда.