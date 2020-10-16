Киев, 17 октября, 2020, 00:17 — ИА Регнум. Власти Украины планируют разведение войск на четырех направлениях и открытие двух пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе до 10 ноября, передаёт агентство «Укринформ» со ссылкой на украинского вице-премьера Алексея Резникова.

U.S. Army Europe ВСУ

«У нас на сегодня готовится к открытию, надеюсь, к 10 ноября два новых пункта пропуска в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже», — сказал он.

Резников добавил, что Киев определил также места ещё четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19 новых территорий для «гуманитарного разминирования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выполнение режима тишины в Донбассе стало возможным только после прекращение огня со стороны украинских войск.

Читайте также: Режим тишины показал, кто в ответе за обстрелы в Донбассе