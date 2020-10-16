Москва, 16 октября, 2020, 22:42 — ИА Регнум. У границ России за последнюю неделю было замечено 33 иностранных самолёта-разведчика и четыре беспилотника, осуществлявших воздушную разведку. Такие данные приводит 16 октября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Минобороны России Новейший истребитель Су-35C

Как сообщается, все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации оборонного ведомства, ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.