Кострома, 16 октября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Выявленный на птицефабрике «Буйская» в Костромской области вирус гриппа птиц H5N8 может быть опасен для человека, об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

caligari77 — ИА REGNUM

Заразиться вирусом можно употребляя в пищу плохо обработанные яйца и мясо птиц. Опасность представляют выделения куриц, которые могут заразить человека через воду при питье, грязные руки или воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем. Заболевание начинается с озноба, повышенной температуры и может привести к поражению печени, почек и мозга человека.

Сейчас на предприятии запрещён вывоз продукции, передвижение людей и техники на объекте так же строго контролируется. По информации ГТРК «Кострома», специалисты называют три варианта того, как птичий грипп мог попасть на фабрику: из-за человеческого фактора, контактов куриц с дикими птицами и при доставке корма.

По информации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), большинство вирусов птичьего гриппа не вызывают болезнь у людей. Однако некоторые из них являются зоонозными, то есть могут инфицировать человека и вызывать заболевание.

О введении карантина на птицефабрике в Буйском районе стало известно 14 октября. 300 тысяч птиц, содержащихся на предприятии, будут уничтожены в ближайшее время. Ликвидации подлежит вся продукция фабрики, распространявшаяся в Костроме, Буе, а также на территориях Московской, Ивановской и Ярославской областей.

О высокой вероятности заражения птиц в России вирусом птичьего гриппа H5N8 Роспотребнадзор сообщал в январе 2020 года. Несколько вспышек заболевания было зафиксировано в Европе в 2019 году. О случаях заражения человека указанным штаммом вируса пока не известно.