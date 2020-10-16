Нальчик, 16 октября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии были переведены на дистанционное обучение учащиеся 16 классов в 12 учебных заведениях. Также на самоизоляции находятся три группы детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения региона.

Георгий Балаков ИА REGNUM Карантин

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Механизм перевода школьных коллективов на «дистанционку» объяснила заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Екатерина Мисостова. По её словам, решение о переводе классов на дистанционное обучение принимается администрацией школ совместно с учредителем. При этом предписание о карантине дает санитарное ведомство.

«Если в классе у ребенка обнаружили коронавирус, то в течение нескольких часов в школу приходит уведомление. Сотрудники Роспотребнадзора выявят тех, кто контактировал с заболевшими, а класс, в котором учился ребенок, отправят на двухнедельный карантин», — приводятся слова чиновницы.

По словам Мисостовой, если при повторных анализах у школьника не выявится коронавирус, то весь класс вернется за парты через 14 дней.

«Если заболел учитель, то вопрос о карантине в классах, где он преподавал, решается индивидуально», — разъяснила замминистра.

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