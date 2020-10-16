Санкт-Петербург, 16 октября, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Основная часть реставрационных работ в Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова должна быть завершена к декабрю 2023 года. Последние три недели в здании интенсивно ведутся работы. Об этом 16 октября сообщил журналистам ректор творческого вуза Алексей Васильев.

Санкт-Петербургская консерватория. 1913

Напомним, в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил довести до конца реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории, которые никак не могут завершить с 2017 года.

По словам Васильева, спустя три года простоя работы начались в усиленном режиме.

«Так как за дело взялись высшие эшелоны госвласти, сроки очень жесткие. Поставлена задача завершить основную часть работ к декабрю 2023-го», — пояснил ректор.

Согласно планам, в 2024-м перед ректором поставлена задача организовать первый концерт. А в 2025 году студенты консерватории должны вернуться в это здание.

Добавим, Министерство культуры РФ планирует выделить 1 млрд рублей на первоочередные работы по реконструкции и ремонту Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В соответствии с поручением правительства, функции строительства передаются в Минстрой.

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Напомним, здание консерватории им. Римского-Корсакова закрыто с 2014 года. Работы должны были завершиться в 2017 году, однако подрядчики так их и не выполнил. Теперь с ним судится Министерство культуры.