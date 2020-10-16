Злынковский район, Брянская область, 16 октября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Завершены поисково-спасательные работы в посёлке Вышков Злынковского района Брянской области. Спасатели обнаружили под завалами спасатели тело женщины, сообщили ИА REGNUM 16 октября в региональном оперативном штабе.

32.mchs.gov.ru Спасатели на месте карстового провала, в результате которого обрушилась часть жилого дома

На месте карстового провала, где 16 октября обрушилась часть одноэтажного жилого дома, нашли погибшую женщину. Её личность установят после необходимых процедур. Теперь силы спасателей и оперативных служб будут направлены на ликвидацию последствий обрушения.

Работы продолжатся в круглосуточном режиме.