Волгоград, 16 октября, 2020, 18:04 — ИА Регнум. 100% котельных запущены в работу в Волгоградской области. Тепло подается во все многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе администрации региона.

(сс) Geoffrey Gallaway Теплые батареи

Отопительный сезон стартовал раньше среднегодовых сроков во всех 38 муниципальных образованиях. В работу запущены 428 центральных котельных и 361 автономная. Тепло получают 10 тыс. 647 многоквартирных домов, 896 школ, 709 детских садов, 313 медучреждений, а также 723 муниципальных объекта социального назначения.

Оперативная дежурная служба регионального ситуационного центра в сфере ЖКХ работает в круглосуточном режиме. На период запуска и наладки отопления в каждом районе организована горячая линия для потребителей.