Ярославль, 16 октября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. В Ярославле может быть построено здание инфекционного отделения на 200 коек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Ярославская инфекционная больница

Как ранее сообщало ИА REGNUM? депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова предлагала построить в Ярославле ковидный госпиталь по примеру недавно созданного Минобороны в Псковской области. Соответствующее предложению депутат отправила губернатору Дмитрию Миронову.

Как следует из ответа региональных властей, речь может идти о строительстве отделения в рамках действующей Ярославской областной инфекционной больницы.

«На территории Ярославской области запланировано строительство некапитального двухэтажного модульного здания инфекционного отделения с инженерными коммуникациями на 200 коек по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, просп. Октября, д. 54. Объем средств, необходимых для строительства объекта и оснащения его медицинским оборудованием, составляет 635 млн рублей. В целях получения бюджетных ассигнований на строительство объекта в адрес Минздрава направлен комплект документов», — говорится в ответе за подписью заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина.

Точных сроков реализации проекта нет.

«В настоящее время, по информации Минздрава России, рассмотрение вопроса отложено до особого распоряжения председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина. Вместе с тем в адрес Минздрава России в сентябре 2020 года направлено предложение о включении мероприятия по созданию инфекционного отделения в г. Ярославле в паспорт федерального проекта по модернизации инфекционной службы», — отмечает Анатолий Гулин.

На данный момент в 21 ярославской больнице открыто 1519 инфекционных коек для приема пациентов с симптомами коронавируса, из них по состоянию на 16 октября занято 1125.