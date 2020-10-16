Нижний Новгород, 16 октября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Сообщение о возгорании на мебельном складе в Сормовском районе Нижнего Новгорода поступило МЧС в 8.20 утра 16 ноября. Площадь возгорания составила более 1800 квадратных метров, огонь потушен. Пострадавших нет. Об этом сообщает главное управление МЧС по Нижегородской области.

52.mchs.gov.ru Спасатели на месте пожара на мебельном складе в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности. На место происшествия прибыл пожарный поезд. На месте работали 86 человек личного состава и 26 единиц техники.

По данным СМИ пожар имеет высокую сложность, «поскольку склад был переполнен высокогорючими материалами».

«Не исключено, что это нарушение со стороны хозяев и стало причиной возгорания. Вместе со спасателями на месте работают правоохранительные органы», — пишет NN.ru