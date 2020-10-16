Мытищи, Московская область, 16 октября, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Посетители и персонал торгового центра «Красный кит» в подмосковных Мытищах были эвакуированы из-за задымления, возникшего на двух этажах здания. Об этом сообщили 16 октября в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.

50.mchs.gov.ru МЧС Московской области

По информации ведомства, в общей сложности из здания были эвакуированы 2350 человек, в том числе 180 детей.

Прибывшими на место пожарными было выявлено открытое горение на третьем этаже здания, охваченная огнём площадь составила около двух квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.