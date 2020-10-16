Шарлотт, США, 16 октября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил на митинге, что не является «самой популярной персоной» в мире, 16 октября сообщает The Independent.

Дональд Трамп

«Мне как-то сказали, что я — самая популярная персона в мире. Я ответил — нет, не я… А кто? Иисус Христос!» — заявил Трамп на митинге в Северной Каролине. Президент добавил, что у него «нет шансов» обойти Иисуса по популярности.

Отметим, по результатам всех предвыборных опросов в США, Трамп отстает не менее чем на 10% от своего соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

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