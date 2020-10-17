Москва, 17 октября, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, согласно которому меры по поддержке рождаемости в России дают необходимый результат, вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане прокомментировали высказывание 16 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Николай Касаткин. Жена заводского рабочего. 1901

Многие пользователи выразили своё несогласие с тем, что Песков также заявил о проблемах с рождаемостью из-за последствий Великой Отечественной войны и развала Советского Союза. По мнению граждан, причиной убыли населения является низкий уровень жизни жителей России.

«…Демографическая проблема в стране создана отсутствием социальных условий для жизни и видимых перспектив в будущем. В послевоенное время рожали по 9—10 детей в среднем. Было не просто, но люди знали, что государство — это не улучшение условий жизни правящей верхушки и отдельной группы граждан, а улучшение качества жизни простого народа», — считает Эдуард С.

Часть комментаторов решила поделиться личными наблюдениями по ситуации с рождаемостью. По их видению, многие девушки не готовы родить, потому что их финансовое положе попросту не позволяет оплатить существование еще одного члена семьи.

«У нас в отделе девчонки-инженеры с высшим образованием 12−15 тыс. рублей получают. Как вы думаете, собираются ли они рожать? Парни и мужчины получают по 20 тыс. рублей, но и то, в нашем городе это считается ещё нормально. Я с категорией, получаю 17 тыс. рублей. Влачу жалкое существование, ничего не могу себе позволить, но радуюсь, что хоть дети выросли. Очень их жалею, ведь будущее их туманно. Причина — маленькие зарплаты, на которые ничего нельзя позволить, а лишь дотянуть до следующего месяца», — поделилась Эльвира.

Другие ждут от правительства России работы над тем, чтобы в стране появилось ощущение уверенности в завтрашнем дне. По их мнению, если жители будут уверены, что не лишатся работы и что их зарплата будет постоянно расти, то всяческие меры поддержки семей банально потеряют свою актуальность.

«Повысить зарплаты людям, создать нормальные условия для жизни, уверенность в завтрашнем дне. Тогда люди и начнут рожать. Не нужны станут ваши маткапиталы, если работа с зарплатой будут достойные. А то зарплаты средние по стране 20 000−30 000. Как жить и учить детей на эти деньги?» — задаётся вопросом Маргарита.

Нашлись и те, кто указал на несправедливость на российском рынке труда. По наблюдениям пользователей, граждане постоянно перерабатывают и не получают достойных зарплат. Это и ведёт, по их мнению, к отказу заводить ребёнка.

«Правительству нужно жёстко контролировать работу репродуктивной части населения, в части продолжительности нахождения на рабочем месте. Женщины работают до позднего вечера. Когда им заниматься увеличением количества детей и воспитанием имеющихся? Работодатели наглеют, заставляют работать сверхурочно без оплаты труда. Можно подумать, что в правительстве этого не знают?!» — возмущается Николай С.

Напомним, 16 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, в котором он высказал уверенность в том, что в стране была бы более печальная демографическая ситуация без принятия правительством мер по поддержке рождаемости.