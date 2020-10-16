Санкт-Петербург, 16 октября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. У петербургского фигуриста Дмитрия Козловского получен положительный тест на коронавирусную инфекцию, из-за чего он и его напарница Александра Байкова не смогут принять участие в третьем этапе Кубка России. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Федерация фигурного катания на коньках России Петербургский фигурист Дмитрий Козловский заразился коронавирусом.

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Соревнования пройдут в Сочи.

«Накануне соревнований спортсмены прошли тестирование на коронавирус, и у партнера оказался положительный результат», — говорится в сообщении.

Отметим, по словам тренера пары Тамары Москвиной, заболевание у спортсмена протекает в легкой форме. Александра Бойкова здорова, уточнила тренер агентству ТАСС.