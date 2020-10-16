Кострома, 16 октября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В Костромской области скончались ещё два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 — сообщает региональный оперативный штаб. Количество летальных исходов в регионе достигло 111.

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По информации врачей, умершие женщины были в возрасте 61 года и 74 лет и имели «тяжёлые сопутствующие заболевания».

Всего за прошедшие сутки в регионе обнаружили 81 новый случай коронавируса, что является абсолютным антирекордом по числу костромичей, инфицированных SARS-CoV-2 за день.

С начала эпидемии в Костромской области обнаружили 5812 заражённых. Справились с болезнью 4446 человек, в стационарах больниц сейчас находятся 210 больных. Остальные инфицированные — 1045 человек лечатся дома.