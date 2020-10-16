Ярославль, 16 октября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Ярославле установили дополнительное оборудование для освещения Знаменской башни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

City-yaroslavl.ru Знаменская башня в Ярославле

Новая система позволит регулировать освещение внутри арки, расположенной под башней. Пока все работает в тестовом режиме.

«От жителей города стали поступать жалобы по поводу отсутствия освещения в вечернее время в арке под Знаменской башней. Когда монтировалось освещение, которое функционирует на настоящий момент, не был установлен временной таймер. В связи с этим управление освещением осуществлялось в ручном режиме собственником здания. Сейчас собственник поменялся, поэтому возникли проблемы с переключением», — рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

City-yaroslavl.ru Арка под башней

Предполагается, что свет на одном из символов Ярославля будет работать с 16 часов и выключаться в 8 часов утра.