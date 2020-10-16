Ярославль, 16 октября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. В Ярославской областной детской больнице выделены два бокса-изолятора для детей с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал правительства области по ситуации с коронавирусом.

Odkb76.ru Ярославская областная детская больница

В изоляторе ребенка с подозрением на COVID-19 осматривают специалисты и определяют, требуется ли больному госпитализация. В случае, если нахождение в больнице необходимо, он остается в боксе.

«Если ребенок нуждается в госпитализации, как, например, в случае, если у него аппендицит, то блокируются двери входа в корпус, исключается присутствие посторонних лиц на пути доставки пациента в операционную. Для таких случаев у нас выделена отдельная операционная. Она готова к работе 24 часа в сутки. В сопровождении хирурга пациента доставляют в операционную и выполняют все необходимые вмешательства. Потом таким же образом ребенка транспортируют в бокс, и здесь проходит дальнейшее лечение», — рассказала главный врач областной детской клинической больницы Марина Писарева.

С начала распространения коронавируса подобную диагностику и последующее лечение прошло 20 пациентов областной детской больницы.