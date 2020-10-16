Киев, 16 октября, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Киевские властине прочь повторить в Донбассе нечто подобное тому, что сейчас делает Баку в Нагорном Карабахе, ипросчитывают реакцию Москвы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 16 октября, комментируя высказывания заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороныУкраины Сергея Кривоноса.

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Как сообщалось ранее, в интервью местным СМИ Кривонос заявил, что Россия уже пытается дестабилизировать ситуацию на Украине и может начать «полномасштабную агрессию», но если такое противостояние начнется, то Россию ждет «поток гробов».

«Интервью, о котором идёт речь, было дано по особому поводу — ко Дню защитника Украины, назначенному Киевом на день основания коллаборационистской Украинской повстанческой армии (УПА). Отсюда его особая агрессивность к России.

Для агрессивности, однако, в настоящее время оснований нет: Россия на Украину нападать не собирается. А вот Киев, как видно из этого интервью, не прочь был бы повторить в Донбассе что-то подобное тому, что сейчас делает Баку в Нагорном Карабахе. В Киеве, похоже, готовятся к этому и просчитывают реакцию Москвы.

В обоих случаях правящие режимы на Украине и в Азербайджане упирают на тезис о «защите территориальной целостности», требуют уважения к нему. Если мы, однако, откроем Устав ООН, то увидим, что в статье 1, где называются цели этой организации, обеспечение территориальной целостности государств не фигурирует. А вот принцип уважения к самоопределению народов, — да, назван.

Смотрим далее Декларацию о принципах международного права. В ней говорится о недопустимости действий, ведущих к «расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств». Но каких государств? «…Государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов».

Одним словом, прежде чем пытаться «обеспечивать» свою территориальную целостность военным путём, и Киеву, и Баку стоило внимательно почитать документы ООН и отказаться от односторонних и в силу этого ущербных интерпретаций принципов международного права. И уж тем более — от попыток навязать такую интерпретацию путем войны.