Загреб, 16 октября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Одним из первых шагов нового посла России в Хорватии Андрея Нестеренко стало посещение могилы первого президента Хорватии Франьо Туджмана. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба российского посольства в этой балканской стране.

Croatia.mid.ru Посол России в Хорватии Андрей Нестеренко возлагает цветы к могиле первого президента Хорватии Франьо Туджмана

Хорватский портал Direktno напомнил, что карьерный дипломат Нестеренко на посту посла России в Хорватии заменил Анвара Азимова, «интенсивно работающего над улучшением хорватско-российских отношений, которые до него были почти замороженные».

«Андрей Нестеренко — очень опытный дипломат, он был главным помощником моего министра Лаврова, великолепно отработал послом на Кипре и в Черногории. Я вас уверяю, что он не «бульдозер» или «русский танк», настоящим бульдозером и русским танком был Азимов. Я абсолютно уверен, что мой наследник будет работать лучше меня и внесет свой вклад в улучшение наших отношений, но не будет особой, искренней дипломатии Азимова. Это, к сожалению, становится историей», — заявил Азимов о своем преемнике в начале сентября.

Напомним, что Франьо Тудман являлся хорватским лидером в 1990-е годы во время войны в бывшей Югославии. В приговоре Гаагского трибунала военному и политическому руководству боснийских хорватов от 29 мая 2013 года Туджман был обозначен как участник совместного преступного сговора с целью изгнания нехорватского населения с территорий, которые должны были стать частью хорватского государства на территории Боснии и Герцеговины. Во время его президентства была осуществлена операция по уничтожению Республики Сербской Краины. В результате операции большая часть сербского населения, компактно проживавшего на этой территории, покинула Хорватию или была уничтожена.