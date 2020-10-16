Сеул, 16 октября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В сети появились тизеры нового южнокорейского кроссовера SsangYong Rexton. Изображения авто распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба SsangYong Кроссовер SsangYong Rexton

Тизеры являются своеобразным анонсом новинки перед её премьерой, которая состоится совсем скоро — 4 ноября 2020 года.

Судя по тизеру к выпуску готовят скорее не новое поколение автомобиля, а сильно модернизированную модель Rexton.

Внешне авто выделяется новыми бамперами, матричными передними фонарями (в топовых комплектациях), восьмиугольной радиаторной решёткой и современной мультимедийной системой. Также автопроизводители снабдили машину современной системой безопасности.

В движение SsangYong Rexton приводит дизельный агрегат рабочим объёмом 2,2 л и производительностью 187 «лошадей». Кроме того, в линейку двигателей входит бензиновый мотор. Оба движка сочетаются с 7-скоростным «автоматом».

Напомним, в первой половине 2020 года компания SsangYong испытывала трудности с реализацией своих авто в России. За полгода продажи марки снизились на 28%, до 49 387 единиц.

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