Ярославль, 16 октября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Основатель киноклуба «Нефть» в Ярославле Андрей Алексеев объявил о закрытии клуба. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Киноклуб «Нефть»

В отличие от сетевых кинотеатров, «Нефть» показывала интеллектуальное кино, документальные фильмы, киноретроспективы, была инициатором ряда культурных проектов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала администрация ДК «Нефтяник», где клуб арендовал помещения, отключила в помещениях электричество. Руководство ДК объяснило это коммунальной аварией, а сам Андрей Алексеев — местью за встречу в клубе с кандидатом в депутаты Госдумы Анатолием Лисицыным.

«Предчувствия меня не обманули: «авария», из-за которой #кинонефть уже 10 дней погружена во мрак, оказалась ломаной комедией — а на деле поводом отключить нас от электроэнергии, выждать время и зайти с козырей. Администрацией ДК «Нефтяник» (читай мэрией Ярославля) предложено расторгнуть договор аренды помещений под кинопоказ «по соглашению сторон». Главный аргумент — якобы скопившийся долг в 450К (из которых ½ — это аренда за 4 месяца карантина, на которую распространяется отсрочка на весь 2021 год, если что). Но истинная причина, разумеется, не в деньгах: нам дали понять, что работать в обычном режиме больше просто не дадут. «Просушка проводки» длиной с декаду — тому явное подтверждение. Да, мы закрываемся», — написал основатель киноклуба Андрей Алексеев.

По словам основателя киноклуба, пока соглашение о расторжении договора не подписано: администрация ДК требует выплатить весь долг по аренде, а клуб настаивает на предусмотренной законом рассрочке. Из-за карантина клуб не работал. «Нефть» существовала шесть с половиной лет.

«Это были отличные годы и незабываемый киноопыт: первый европейский кинотеатр Ярославля, как я надеюсь, был мерилом стиля и пристанищем всех подлинных киноманов города. Мы принимали Юрия Норштейна, Андрея Звягинцева, Бориса Хлебникова, Антона Долина, Рому Либерова, Артемия Троицкого ‑ и обзавелись тысячами (без преувеличения) друзей, не только из Ярославля. Очень надеюсь, что в наступившую эпоху «удалёнки» все эти живые связи никуда не исчезнут, ведь в наше время уже не нужно быть привязанным к какому-то месту, чтобы быть с теми, кто остаётся твоим единомышленником», — написал Андрей Алексеев.

В социальных сетях завсегдатаи киноклуба высказывают слова поддержки, а также перечисляют деньги, сбор которых «Нефть» объявила, чтобы закрыть долги по аренде и за несостоявшийся прокат фильмов. Ярославцы высказывают надежду, что клуб возродится в новом формате.