Москва, 16 октября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. 16 октября открылось движение по мосту через реку Пур на участке автомобильной дороги Коротчаево — Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом говорится в пресс-релизе Газпромбанка, оказавшего финансовую поддержку при строительстве.

Пресс-служба Газпромбанка На Ямале открылся долгожданный мост через реку Пур

Мост заменит платную понтонную переправу, которая не обеспечивала непрерывное сообщение между поселком Коротчаево на левом берегу и поселком Уренгой на правом. Из-за ледоходов и ледоставов весной и осенью транспортное сообщение между поселками нередко осуществлялось только вертолетами и судами на воздушных подушках. Кроме того, в период навигации переправа зачастую не функционировала из-за необходимости пропуска судов. Создание мостового перехода решит и проблемы транспортной безопасности, связанные с использованием ледовых и понтонных переправ.

Мост предоставит удобный круглогодичный доступ на «большую землю» жителям сразу нескольких районов ЯНАО, а также поможет выстроить логистические цепочки предприятиям газовой и нефтяной отрасли региона, что увеличит их привлекательность как работодателей, считает исполнительный вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнёрства Газпромбанка Павел Бруссер.

Общий бюджет строительства моста и автомобильной дороги составил 9,6 млрд рублей, из которых 7,7 млрд рублей выделил Газпромбанк. Мост возвели в рекордно короткие сроки — менее, чем за два года, причем, без привлечения бюджетного финансирования и на 9 месяцев раньше срока сдачи. Протяженность дороги — 2,7 км, длина моста — 1, 023 км.

Строительство моста через Пур началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связанность Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог.