Москва, 16 октября, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Власти России не имеют никаких вопросов к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

BMEIA. Gruber Светлана Тихановская

«У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства», — сказал Песков.

По его словам, случай с Тихановской не подпадает под случай, когда одно государство считает политически мотивированным уголовное преследование человека другим государством.