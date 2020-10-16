Иркутск, 16 октября, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Победа в грантовом конкурсе среди учреждений среднего профессионального образования позволило существенно улучшить учебно — материальную базу в Иркутском авиационном техникуме. Как сообщает сегодня, 16 октября, пресс-служба областного правительства, сегодня там открылись новые мастерские, оснащенные по международным стандартам WorldSkills. Они будут работать по пяти компетенциям: «Аддитивное производство (Реверсивный инжиниринг)»; «Производственная сборка изделий авиационной техники»; «Интернет вещей»; «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ», «Работы на универсальных станках».

Правительство Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Возможности новых учебных мастерских Иркутского авиационного техникума позволят готовить специалистов высокого уровня»

Мастерские оснащены современным учебным оборудованием в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

«Оснащение современной техникой позволит учебному заведению перейти на качественно новый уровень подготовки специалистов. Это имеет огромное значение для региона, в частности для Иркутского авиационного завода. Сегодня туда идут работать от 75 до 150 выпускников техникума. От качества подготовки студентов во многом зависит и квалификация сотрудников такого мощного промышленного предприятия», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Всего на создание новых учебных мастерских было потрачено более 54 миллионов рублей. Из них 47,6 миллионов рублей — это средства федерального бюджета.

«На эту сумму было закуплено современное оборудование. Созданы пять мастерских в 12 помещениях техникума. Мастерские ориентированы на современные технологии, которые активно применяются на ведущих предприятиях нашего региона и способствуют подготовке качественных специалистов», — сказал заместитель министра образования Иркутской области Артем Якубовский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Министерством просвещения РФ был объявлен конкурсный отбор среди учреждений среднего профессионального образования по предоставлению гранта федерального бюджета, чтобы обеспечить их современной материально-технической базой. В Иркутской области победителями конкурсного отбора стали две профессиональные образовательные организации. Ранее, 30 сентября, открытие новых мастерских состоялось в Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки.