Москва, 16 октября, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал о законодательстве в сфере федеральных территорий и допустил федерального чиновника, отвечающего за этот круг вопросов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Duma.gov.ru Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»)

«Может быть единый закон о федеральных территориях, а могут быть по конкретным таким территориям отдельные законодательные акты, у нас в Конституции не указано, какое количество таких актов должно быть», — заявил Крашенинников, отвечая на вопросы журналистов.

При этом парламентарий сомневается, что федеральные территории «повторят» агломерации — столицу и область, например.

«Читаю, что такая агломерация — будто Пермь, Челябинск и Екатеринбург. Ну как-то в ближайшее время вряд ли, сильно сомневаюсь», — сказал Крашенинников.

Однако глава комитета считает возможным появление федерального чиновника, в чьи полномочия будет входить работа по федеральным территориям.

«Будем смотреть, теоретически, наверное, на данный момент это возможно», — полагает Крашенинников.

Новые положения Конституции предусматривают создание в России федеральных территорий. Идею озвучил ранее член рабочей группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.