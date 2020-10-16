Тюмень, 16 октября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Тюменский государственный университет в связи с пандемией коронавирусной инфекции с 19 октября переходит на дистанционный образовательный процесс. Об этом официально заявил на странице вуза в социальной сети «ВКонтакте» временно исполняющий обязанности ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Vk.com/tyumen.university Временно исполняющий обязанности ректора ТюмГУ Иван Романчук

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«Лабораторные занятия по дисциплинам естественно-научного профиля будут проводиться в лабораториях со специализированным оборудованием (Институт химии, Физико-технический институт, Институт биологии, Институт наук о Земле) с соблюдением повышенных санитарных требований по профилактике инфекции», — пояснил Романчук.

Студентам и коллегам врио ректора ТюмГУ настоятельно рекомендует при первых признаках коронавируса вызывать врача.