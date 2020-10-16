Москва, 16 октября, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск Флюса Мубинова к Минфину РФ, Минпромторгу РФ, ФКП «Авангард», Федеральному казначейству и Росимуществу. С ответчиков предприниматель требует взыскать более 2,2 млрд рублей. Генеральная прокуратура России приглашена в спор третьим лицом. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Заявление поступило в суд 12 октября 2020 года. Сумма требований — 2 242 240 000 рублей.

Хотя подробности этого дела и неизвестны, но в августе 2019 года арбитраж Башкирии рассмотрел иск этого же предпринимателя к федеральному казённому предприятию «Авангард» о взыскании 2 242 240 000 рублей третейского сбора «на основании решения Стерлитамакского городского третейского суда от 23.11.2010 года по договору цессии от 10.01.2018 года №01/2018».

В ходе этого судебного дела было заявлено о фальсификации договора цессии, заключённого с НОУ «Юридическая консультация». Ответчик заявил ходатайство об исключении документа из доказательств по делу, ссылаясь на то, что как ИП Мубинов на январь 2018 года зарегистрирован не был и, соответственно, не мог в этом статусе подписать договор цессии. Договор исключили из числа доказательств.

История началась 11 лет назад. В 2009 году частное лицо в интересах работников ФКП «Авангард» обратилось в Стерлитамакский городской Третейский суд при НОУ «Юридическая консультация» с иском о взыскании денежной компенсации «за несвоевременную и неполную выплату заработной платы» в сумме 13,536 млрд рублей, индексации зарплаты — более 5,4 млрд рублей, процентов за неправомерное удержание зарплаты — более 2,038 млрд рублей, компенсации морального вреда за нарушение прав работников — 1,353 млрд рублей. Решением суда в исковых требованиях было отказано, а с ФКП «Авангард» в пользу суда взыскан третейский сбор в размере 2 242 240 000 рублей.

«НОУ «Юридическая консультация» в лице заведующего Мубинова Ф. Х. (третейского судьи по делу №033−2010) неоднократно обращалось в арбитражный суд с целью взыскания с ФКП «Авангард» третейского сбора», — отмечалось в материалах дела.

В удовлетворении иска о взыскании третейского сбора арбитраж Башкирии отказал ещё год назад. А в феврале 2020 года Верховный суд РФ также отказал Мубинову в передаче кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегией ВС РФ.