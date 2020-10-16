Москва, 16 октября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Изменение положений Конституции РФ потребует изменения положений более 150 законов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Новая Конституция

«Мы сейчас видим, что их (требующих изменений законодательных актов) будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше. Потому что, как мы и предполагали, «чем дальше в лес, тем больше дров». Объем увеличивается», — сказал Крашенинников на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

Ранее предполагалось, что с новой Конституцией потребуют изменений порядка ста законов страны.