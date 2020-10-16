Гавана, 16 октября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Гражданку РФ, которая находилась в столице Кубы Гаване, пытались отравить, добавив в её пищу сразу несколько ядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Максим Додонов ИА Красная Весна Гавана. Куба

«В ресторане «Наздоровье» в Гаване 53-летнюю россиянку пытались отравить, добавив в масло черного тмина мышьяк, кадмий и свинец», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что женщина выжила, однако в результате получила развитие онкологического заболевания.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.