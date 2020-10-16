Москва, 16 октября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Просроченные платежи по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами имеет каждый пятый житель России. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, платежи по обязательствам задерживают 20% граждан.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

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Так, у 10% граждан просроченный размер долга колеблется в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, у 8% составляет менее 50 тыс. рублей, превышает полмиллиона рублей — у 2% граждан, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования. При этом большая часть (89%) тех, у кого просроченная задолженность составляет менее 50 тыс. рублей, уверены, что смогут при необходимости погасить её в течение года.

Меньше оптимизма высказывают опрошенные, задолжавшие более значительные суммы. Так, справиться со взятыми на себя обязательствами в размере до 500 тыс. рублей в сжатые сроки смогут 39% респондентов.

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Добавим, что исследование ВЦИОМ проводилось в октябре 2020 года методом телефонного опроса, в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в России в августе зафиксирован значительный рост доли просроченных микрозаймов. Так, за последний месяц лета объёмы займов в российских микрофинансовых организациях, по которым была допущена просрочка более чем на 90 дней, достигли 61,4 млрд рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов.