Москва, 16 октября, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Последний день 2021 года станет выходным днём. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют начался

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в документе.

Всего же в 2021 году жители РФ будут отдыхать с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (три дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (три дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (три дня — с субботы по понедельник) и с 4 по 7 ноября (четыре дня — с четверга по воскресенье).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект постановления правительства РФ был подготовлен представителями Минтруда РФ. Согласно опросам общественного мнения, почти половина жителей страны положительно относится к идее сделать 31 декабря выходным.