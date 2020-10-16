Курган, 16 октября, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Депутат Курганской областной думы Наталья Воробьёва обратилась к курганцам с просьбой рассказать об истинном положении дел с лечением COVID-19 в регионе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Парламентарий не скрывает своей цели: проблемный негатив ей необходим для иллюстрации к обращению в правительство России и Министерство здравоохранения РФ.

От пациентов Наталья Воробьёва ждёт историй о неоказании медицинской помощи, халатности медицинских работников, невозможности вовремя вызвать скорую медицинскую помощь, врача, COVID-бригады, отсутствии возможности пройти КТ, невозможности дозвониться по указанным номерам телефонов горячей линии, поликлиник, главврачей, отсутствие медикаментов и так далее. От медиков также собираются сведения о переработках, отсутствии ковидных выплат, нарушении трудовых прав.

Как поясняет депутат, ей необходимы факты для понимания круга и объёма проблем, которые необходимо решать в том числе с участием федеральных властей.

Напомним, в Курганской области за минувшую неделю резко выросло число заражений коронавирусом и смертей пациентов с COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за месяц в регионе суточный прирост заражений SARS-CoV-2 почти утроился, и скончалось столько же людей, сколько за все семь пандемических месяцев.