Санкт-Петербург, 16 октября, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Погоду в Санкт-Петербурге после прохождения циклона начинает определять гребень скандинавского антициклона. Будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, однако температура воздуха продолжит падать.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Адмиралтейства и Исаакиевский собор

«Питер пережил самую холодную ночь с начала осени. Сегодня минимальная температура воздуха составила всего +1,7 градуса», — сообщил утром 16 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге в пятницу составит +5…+7 гр., в Ленинградской области +3…+8 гр., это на 2−3 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 17 октября, сохранится облачная с прояснениями погода. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…+2 гр., днем +6…+8 гр.

В воскресенье, 18 октября, будет преимущественно облачная погода, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3 гр., днем +4…+6 гр.