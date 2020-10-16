Оренбург, 16 октября, 2020, 08:19 — ИА Регнум. С 15 октября запущены регулярные авиарейсы по маршруту Екатеринбург — Оренбург — Екатеринбург. Пассажирские авиаперевозки осуществляются на лайнере Sukhoi Superjet 100, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского аэропорта.

(сс) SuperJet International Самолет Sukhoi Superjet 100

Полеты выполняет авиакомпания Red Wings. Первый рейс состоялся 15 октября. Вечером в аэропорт Оренбурга прибыли 43 человека из Екатеринбурга.

Планируется, что прямое воздушное сообщение между Екатеринбургом и Оренбургом будет обеспечиваться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составляет полтора часа.

«Зимнее расписание составлено таким образом, чтобы обеспечить более удобные стыковки с другими направлениями региональной сети Red Wings из международного аэропорта Кольцово. Жители Оренбурга и области смогут путешествовать не только в Екатеринбург, но и транзитом через Кольцово в Волгоград, Воронеж, Кемерово, Махачкалу, Нижний Новгород, Новосибирск, Ноябрьск и Саратов», — отметили в международном аэропорту «Оренбург».