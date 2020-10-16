Санкт-Петербург, 16 октября, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Большинство родителей петербургских школьников и учителей школ выступают против полного и даже частичного перехода на дистанционное образование в качестве одной из возможных мер реагирования в случае резкого роста заболеваемости в учреждениях образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное образование

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Таковы предварительные результаты открытого опроса, который провела на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. В Смольном она курирует в том числе городскую сферу образования.

Родителям школьников и педагогам предлагалось ответить на вопрос: «Если заболеваемость в образовательных организациях начнет резко нарастать, какой вариант ограничений вам представляется правильным?»

Голоса родителей и педагогов считались в рамках одного голосования, но учителя могли обозначить свой статус при выборе ответа. Согласно предварительным результатам опроса, в котором к утру 16 октября проголосовали около 77 тысяч пользователей, полный «дистант» не нашел поддержки ни среди родителей, ни в учительской среде.

За вариант ответа «Переход на дистанционное образование всех школ и классов» высказались 6,59% родителей, а также 1,5% учителей.

Более мягкий вариант «Переход на дистанционное образование всех классов, за исключением начальной школы» получил голоса 10,14% родителей и 1,77% учителей.

За вариант «Домашнее обучение с консультационным педагогическим сопровождением (по решению родителей)» высказались 3,77% родителей и 0,45% учителей.

Вторым по популярности вариантом реагирования на сложную эпидемическую ситуацию оказался ответ «Цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений)». За него проголосовали 27,84% петербургских родителей и 4,33% учителей.

Наибольшую поддержку в родительской среде получило предложение «Ранний уход на каникулы (или продление каникул)». В его поддержку отдали голоса 34,71% родителей, к ним присоединились 8,89% педагогов.

Ирина Потехина поблагодарила всех участников опроса. Она пояснила, что опрос не преследовал цель выбора между нормальной организацией учебного процесса и ограничениями.

«Но мы обязаны иметь «запасные аэродромы» — если ситуация начнёт резко ухудшаться. Важно понять — что из этого наиболее приемлемо», — отметила вице-губернатор. По ее словам, пока «удаётся сохранить в образовательных организациях стабильную ситуацию».

По данным на 15 октября, в Петербурге переведены на дистанционное обучение 113 классов в 55 школах.

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Ранее на странице губернатора Александра Беглова в соцсети ряд пользователей высказали предложения о переходе школ на «дистанционку» для борьбы с коронавирусом, однако другие подписчики подвергли это предложение резкой критике.