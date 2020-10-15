Москва, 15 октября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Госсовет становится фактором законотворческих инициатив, его решения становятся базой для федеральных законов, постановлений правительства. Об этом депутат Госдумы, директор Института «РУССТРАТ» Елена Панина сказала ИА REGNUM, комментируя поступивший в Госдуму законопроект, регулирующий деятельность Госсовета РФ.

Duma.gov.ru Елена Панина

По словам политика, законопроект существенно расширяет полномочия Госсовета по сравнению с тем, что зафиксировано в действующем на данный момент указе. Одна из важнейших задач Госсовета, отмечает Панина, — это координация деятельности всех звеньев государственной машины, преодоление межведомственной разобщенности.

«Госсовет должен заполнить тот вакуум, который возник в системе госуправления после упразднения Госплана СССР. Конечно, сегодня нам не нужен орган, который планирует все до мельчайших деталей, всю номенклатуру товаров народного потребления. Но сама идея планирования, сбалансированного развития, взаимосвязи и координации деятельности отраслей, ведомств, регионов, является абсолютно здравой и востребованной», — отметила Панина.

«Сегодня мы дошли до того, что написано множество «стратегий развития», которые не стыкуются межу собой даже в сфере терминологии. Естественно, что и результат от таких стратегий — практически нулевой», — добавила депутат Государственной думы.

Как подчеркнула Панина, еще одно важное направление работы Госсовета — это контроль за достижением конечных целей государственных программ.

«Сегодня контроль осуществляется лишь по принципу «чтобы не украли», в результате миллиарды рублей не осваиваются, как это, в частности, происходит с нацпроектами. Нужен контроль иного типа, контроль за эффективностью, за выполнением целевых показателей, диспетчирование госпрограмм на каждом этапе их реализации. Особенно это касается выполнения задач по национальным целям развития, поставленным президентом РФ», — заявила Елена Панина.