Москва, 15 октября, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Результаты клинических испытаний третьей российской вакцины от коронавируса будут получены через два месяца 2020 г., заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Мурашко "Третья вакцина — сейчас по ней идут исследования — и мы ожидаем результатов где-то к середине декабря».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса — «Спутник V». Сейчас в России зарегистрировано уже две вакцины: второй препарат — это вакцина центра «Вектор» (Новосибирск).