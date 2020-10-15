Берлин, 15 октября, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Германии (люфтваффе бундесвера) вместе с ВВС других стран — членов НАТО проводят секретные учения, на которых отрабатывают применение ядерного оружия, сообщает 15 октября агентство DPA со ссылкой на неназванные источники.

Philipp Hayer Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии

По информации агентства, в середине октября начались секретные учения Steadfast Noon, которые проходят на авиабазе Нёрфених в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. По сценарию этих учений, боевые самолеты действуют в условиях начинающейся ядерной войны.

При этом агентство отмечает, что на территории Германии хранятся американские ядерные авиабомбы B61.

Кроме того, летчики ВВС стран — членов НАТО, не имеющих своего ядерного оружия, уже несколько лет обучаются применению атомных авиабомб.